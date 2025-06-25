Tribunals
El Tribunal Constitucional atura l'expulsió de l'home que feia tocaments a embarassades
La defensa considera que la causa ha pogut vulnerar els drets de la igualtat i la llibertat dels individus
El Tribunal Constitucional ha aturat l'ordre d'expulsió de l'home de 48 anys condemnat per fer tocaments a panxes de dones embarassades. Resident a Sant Julià, l'home patia una discapacitat elevada i autisme. Per aquest motiu els advocats de la defensa van presentar un recurs d'empara que ha estat acceptat pel Constitucional, i que ha permès a l'home retornar al Principat, d'on va ser expulsat després de complir condemna a la presó de la Comella. Ara, el Tribunal Constitucional haurà de deliberar sobre els actes comesos per l'home, analitzant si amb els trastorns que pateix, era conscient dels actes que estava fent, i que eren delicte, o no.
La defensa de l'home considera que la causa ha pogut vulnerar els drets de la igualtat i la llibertat dels individus, a un procés degut, a la defensa i a un procés amb totes les garanties, així com una presumpta violació dels drets a la capacitat jurídica i a l'accés a la justícia de les persones amb discapacitat, i el dret a un judici just.