Arrestat un home per fer tocaments a dones que estan embarassades

Un home de 48 anys va ser detingut dimarts al matí, a Sant Julià, per haver agredit i assetjat sexualment dones embarassades. L’home es va fer passar per ginecòleg per apropar-se a la víctima, que va denunciar els fets, i demanar-li si li podia prendre el pols. En aquell moment, l’arrestat va aprofitar per tocar-li la panxa i la zona genital i després va fugir.

Arran de la primera denúncia, el cas es va judicialitzar i el cos va constatar que l’home era reincident i que ja ho havia fet amb altres dones, tot i que sense tocar la zona genital, fent sentir les dones paralitzades i en una situació violenta.

D’altra banda, un domicili d’Encamp va ser l’escenari d’un enfrontament entre un pare i un fill amb agressions i amenaces. Els fets van succeir la matinada de dimarts quan el pare, de 50 anys, va colpejar el fill, de 19 anys, amb un cinturó de cuir que el jove va acabar prenent-li per utilitzar-lo també contra el progenitor. El jove va amenaçar el pare “esgrimint un ganivet”.