Consell General
La reforma de Casa de la Vall costarà 1,1 milions
Les obres s'han de fer durant aquest any
El Consell General ha adjudicat els treballs per a les obres de rehabilitació i adequació de Casa de la Vall per un import total d'1.156.776,03 euros, una xifra lleugerament superior a l'estimada inicialment i que se situava al voltant del milió d'euros. Segons publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), l'empresa adjudicatària ha estat Auxini SAU, que disposarà de tot el que queda de 2025 per a l'execució dels treballs.
El concurs de reforma de Casa de la Vall s’ha tramitat per la via d’urgència per accelerar els tràmits de contractació un cop finalitzada la redacció del projecte constructiu a càrrec de l’arquitecte Enric Dilmé. L’objectiu és que els treballs es puguin iniciar tan aviat com sigui possible per limitar el temps de tancament al públic de la seu històrica del Consell General.
Les obres de rehabilitació i adequació de Casa de la Vall contemplen, entre altres treballs, la millora de l’accessibilitat de l’edifici; la instal·lació d’un elevador entre la primera i la segona planta; noves instal·lacions elèctriques, informàtiques i de comunicacions; un nou sistema de calefacció; la millora dels aïllaments; un nou accés des de l’exterior a la primera planta; i un nou accés de xarxes de comunicació i elèctriques des del nou edifici del Consell General.