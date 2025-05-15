BOPA
Obert un concurs per a les obres de rehabilitació i adequació de Casa de la Vall
Per presentar una oferta s'haurà de fer una visita a la zona de les obres per disposar d'una visió més completa per elaborar la proposta de servei i d'honoraris
El Consell General ha obert un concurs nacional per a les obres de rehabilitació o adequació de Casa de la Vall, després de publicar aquest dijous un BOPA extra. La convocatòria s'ha obert per la via d'urgència per accelerar els tràmits de contractació, un cop finalitzada la redacció del projecte constructiu per part de l'arquitecte Enric Dilmé, i limitar el temps de tancament al públic de Casa de la Vall.
El pressupost del projecte de licitació té una estimació base d'1.020.957,35 euros. Per presentar una oferta s'haurà de fer una visita a la zona de les obres per disposar d'una visió més completa per elaborar la proposta de servei i d'honoraris, segons ha fet saber el Consell General a través d'un comunicat. La visita es durà a terme el 27 de maig de 2025 a les 10 hores.
Les empreses podran presentar les seves ofertes a través de la plataforma de contractació del sector públic fins el dijous 5 de juny abans de les 17 hores. Les obres contemplen la millora de l'accessibilitat; noves instal·lacions elèctriques, informàtiques i de comunicacions; nou sistema de calefacció i millora dels aïllaments, entre d'altres.