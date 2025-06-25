Andorra Telecom
La majoria d'usuaris han completat l'actualització del correu ciutadà
La migració definitiva s'efectuarà l'1 de juliol
La campanya de migració al nou correu ciutadà ja ha estat completada per més de la meitat dels usuaris. Així ho ha anunciat aquest matí Andorra Telecom, apuntant que és un pas "imprescindible" per garantir el bon funcionament del servei a partir de l'1 de juliol. La companyia exposa que el nou sistema millora l'estabilitat, la seguretat i la capacitat del correu @andorra.ad, i insisteix que per evitar possibles fraus, cal verificar que el web on s'introdueixin les dades sigui correuciutada.andorra.ad
NACIONAL
Redacció