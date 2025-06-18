ANDORRA TELECOM
El correu @andorra.ad es renova, amb més seguretat i capacitat
Totes les persones usuàries hauran d’actualitzar les seves dades abans de l’1 de juliol
Andorra Telecom ha anunciat una actualització important del servei de correu electrònic amb domini @andorra.ad, que a partir d’ara passa a anomenar-se correu ciutadà. El nou servei ja està disponible i incorpora canvis rellevants tant en l’àmbit tècnic com de seguretat.
L’actualització implica la migració del servei a la plataforma Gmail de Google, amb l’objectiu de reforçar la seguretat, augmentar significativament la capacitat d’emmagatzematge i millorar l’estabilitat i el rendiment.
Una de les novetats més destacades és la incorporació del doble factor d’autenticació (2FA), que afegeix una capa addicional de protecció mitjançant l’enviament d’un codi de verificació per SMS. Aquest sistema serà obligatori per a totes les persones usuàries, com a mesura per garantir una major seguretat dels comptes.
Per completar el procés de migració, cal accedir abans de l’1 de juliol a la pàgina web correuciutada.andorra.ad, on s’hauran d’introduir les dades personals i configurar el doble factor d’autenticació. En cas d’utilitzar aplicacions externes com Outlook, Apple Mail o similars, serà necessari tancar la sessió i tornar a afegir el compte com a compte de Google, utilitzant les credencials associades al correu @andorra.ad.
Tota la informació detallada sobre el canvi, inclosos vídeos tutorials per facilitar el procés de configuració, es pot consultar a la mateixa pàgina web oficial del servei. L’objectiu és garantir una transició fluida i senzilla per a tots els usuaris.