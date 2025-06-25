Consell de ministres
Govern avala la llei que permet als uniformats amb causes penals pendents aspirar a ascensos
El ministre portaveu ha valorat positivament que els representants sindicals puguin assistir a les reunions del comitè tècnic de selecció amb veu i vot
El Govern ha donat el vistiplau a la modificació de la llei dels criteris per a accedir als cossos especials i funcionaris de justícia. Aquesta modificació permetrà que els funcionaris del cos de policia, penitenciaris, bombers i banders puguin optar a places de promoció interna tot i estar implicats en causes penals "per no afectar els drets dels candidats mentre es troba pendent la resolució d'un procediment penal o disciplinari". La proposició de llei es va presentar el 5 de juny per part de tots els grups parlamentaris, a excepció d'Andorra Endavant.
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha anunciat aquesta tarda el vot favorable de l'executiu a la modificació de la llei, d'acord amb tres grans temes valorats positivament. El primer fa referència al fet que els representants de les associacions sindicals puguin assistir a les reunions del comitè tècnic de selecció amb veu i vot. El segon tema important és el mencionat anteriorment, respecte a la supressió dels requisits relatius a la promoció dels membres dels cossos especials. En aquest sentit, Casal ha esmentat que "aquest punt respecta el principi de presumpció d'innocència". Finalment, des del Govern també s'ha valorat positivament que el rendiment dels treballadors sigui avaluat per una retribució d'acompliment.
NACIONAL
