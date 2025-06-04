Proposició de llei
Els uniformats amb causes penals pendents podran aspirar a ascensos
La mesura afecta a policies, bombers, banders i penitenciaris
Una modificació legislativa fixarà que els funcionaris del cos de policia, penitenciaris, bombers i banders puguin optar a places de promoció interna tot i estar implicats en causes penals per "no afectar els drets dels candidats mentre es troba pendent la resolució d'un procediment penal o disciplinari". Els uniformats poden continuar en el procés pel canvi de redactat que fins ara establia com a requisit per poder aspirar a un ascens "el fet de no estar processats per delictes dolosos o imprudents vinculats a l'exercici de la funció pública, mentre no s'hagi produït l'absolució o no s'hagi sobresegut la causa penal, i de no ser objecte d'un expedient disciplinari incoat per una falta molt greu".
El canvi és un dels que s'inclouen en la proposició de Llei de modificació de les normes reguladores dels cossos especials i de la Llei la funció pública de l'Administració de Justícia que han consensuat tots els grups parlamentaris menys Andorra Endavant i que serà presentada demà en una roda de premsa, tot i que el text s'ha publicat avui al Butlletí del Consell General. L'exposició de motius recull també per a policies, penitenciaris i bombers que "se suprimeixen les infraccions relatives a la insuficiència en l'acompliment del treball avaluat a través del sistema d'avaluació o gestió d'acompliment".
Les lleis dels uniformats fixen que no poden aspirar a una plaça vacant o de nova creació les persones que estiguin processades, inculpades o encausades per delictes dolosos, o imprudents vinculats a l'exercici de la funció pública, mentre no s'hagi produït l'absolució o no s'hagi sobresegut la causa penal. I queden exclosos de poder optar a places de promoció interna els uniformats que hagin estat sancionats per una falta disciplinària greu o molt greu mitjançant una resolució disciplinària ferma, mentre no s'hagin cancel·lat les anotacions de les sancions aplicades, segons estableix la modificació treballada pels grups parlamentaris tret d'Andorra Endavant.