Rebuda de la flama a Andorra la Vella
La flama arribant a la plaça del Consell General
La flama va arribar a la plaça del Consell General portada pel corredor de muntanya Samuel Ponce des d'Encamp.
El síndic general, Carles Ensenyat, amb la flama del Canigó
El síndic general, Carles Ensenyat, va rebre la flama del Canigó a la plaça davant de la Casa de la Vall.
Un fallaire fent rodar la falla a la plaça del Consell General
Marc Castro va fer rodar per últim cop la falla com a fallaire major al Consell General.
El moment del canvi de fallaire major entre Marc Castro i Ferran Mata
El fallaire major del 2024, Marc Castro, va deixar pas al fallaire major d'enguany, Ferran Mata.
El fallaire major Ferran Mata fent rodar la falla a la plaça del Consell General.
El fallaire major, Ferran Mata, va ser l'únic encarregat de fer rodar el foc a la plaça del Consell General.
Foto de família dels fallaires d'Andorra la Vella
Els fallaires d'Andorra la Vella junts abans de començar la nit més curta de l'any.