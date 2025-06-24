Rebuda de la flama a Andorra la Vella

Els fallaires fent rodar les falles a la plaça del Consell General.Comú d'Andorra la Vella/Tony Lara

Redacció

La flama arribant a la plaça del Consell General.Comú d'Andorra la Vella/Tony Lara

La flama va arribar a la plaça del Consell General portada pel corredor de muntanya Samuel Ponce des d'Encamp.
El síndic general, Carles Ensenyat, amb la flama del Canigó.Comú d'Andorra la Vella/Tony Lara

El síndic general, Carles Ensenyat, va rebre la flama del Canigó a la plaça davant de la Casa de la Vall.
Un fallaire fent rodar la falla a la plaça del Consell General.Comú d'Andorra la Vella/Tony Lara

Marc Castro va fer rodar per últim cop la falla com a fallaire major al Consell General.
El moment del canvi de fallaire major entre Marc Castro i Ferran Mata.Comú d'Andorra la Vella/Tony Lara

El fallaire major del 2024, Marc Castro, va deixar pas al fallaire major d'enguany, Ferran Mata.
El fallaire major Ferran Mata fent rodar la falla a la plaça del Consell General.Comú d'Andorra la Vella/Tony Lara

El fallaire major, Ferran Mata, va ser l'únic encarregat de fer rodar el foc a la plaça del Consell General.
Foto de família dels fallaires d'Andorra la Vella.Comú d'Andorra la Vella/Tony Lara

Els fallaires d'Andorra la Vella junts abans de començar la nit més curta de l'any.
