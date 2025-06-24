Cinema
Premis al millor docu drama i banda sonora per a 'Boris I, rei d'Andorra' a l'Índia
La pel·lícula documental 'Boris Skossyreff, l'estafador que va ser rei' ha rebut el premi al millor docu drama i el premi a la millor banda sonora al Rani Durgavati International Film Festival, celebrar a l'estat de Madhya Pradesh, a l'Índia. Els responsables de la producció andorrana que recrea la vida de Boris I, l'autoproclamat rei d'Andorra, destaquen que es tracta dels primers guardons internacionals per al film, que ja ha estat seleccionat en festivals dels Estats Units, Canadà, Letònia, l'Índia i Portugal, i pròximament participarà en certàmens a França i Espanya.
El guardó com a millor docu drama s'ha concedit "en reconeixement a l'excel·lència en la realització cinematogràfica" i valora especialment la qualitat artística, el rigor narratiu, la investigació realitzada i la proposta visual, indiquen en un comunicat. La pel·lícula va ser dirigida per Jorge Cebrián i realitzada per Albert Cristófol i la banda sonora original, premiada al festival, va ser composta per Miguel 'Moe' Espinosa, membre de la banda Persèfone.
Oliver Vergés