Negociació
Govern veu inviable augmentar un 18% els salaris dels funcionaris
La proposta d'increment va ser consensuada pels sindicats
Els funcionaris han arribat a l'acord de demanar un increment dels salaris del 18%. Una xifra que per Govern "no és sostenible a la llarga", segons ha explicat el ministre de funció pública, Marc Rossell. La negociació ha portat a incrementar la proposta inicial de l'executiu del 8% al 10%.
En la reunió també s'ha acordat els reconeixements econòmics a nivell dels triennis, pels interins que havien estat treballant diversos anys a l'administració. El reconeixement serà de tres anys de triennis amb antiguitats de nou anys.
NACIONAL
Reunió amb els funcionaris després del malestar per la convocatòria
Joan Ramon Baiges