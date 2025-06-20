NEGOCIACIÓ SALARIAL
Reunió amb els funcionaris després del malestar per la convocatòria
En un primer moment, Funció Pública va citar els diferents sindicats sectorials
Els funcionaris tenen avui una primera reunió per presentar les dues propostes d’increment salarial per compensar els anys que no s’ha pagat el GAdA. La plataforma sindical i els uniformats tenen dues propostes que varien i que exposaran avui separadament al ministre de Funció Pública, Marc Rossell, i el seu secretari d’Estat, Marc Cornella. La trobada ve precedida de cert malestar per un missatge d’aquest últim en el qual se citava de manera separada tots els sindicats –i no les dues plataformes– i s’indicava que “ens estan arribant força veus que no estarien d’acord” amb la contraproposta que ja havien mostrat.
Les dues plataformes han decidit propostes diferents
“És incongruent. Demanen una proposta unificada i ens citen de forma separada”, es queixava fa uns dies un membre sindical, que recordava que “els funcionaris només podem estar representats per sindicats o associacions. La resta d’opinions poden ser del tot respectades, però només són opinions individuals. I dubto molt que els funcionaris no estiguin d’acord d’augmentar fins a un màxim del 18% el salari”. Finalment, la reunió serà amb les dues plataformes separadament.
Els sindicats han proposat increments salarials significatius, que oscil·len entre el 12 % per als cossos especials i el 18 % per a docents, funcionaris de l’administració general i personal judicial. A més, exigeixen que l’aplicació tingui caràcter retroactiu des del gener passat.
Els funcionaris reclamen increments de sou de fins al 12% o 18%
Per la seva part, l’executiu planteja un augment consolidat d’entre l’1 % i el 8 %, segons l’antiguitat del personal, amb un cost estimat de cinc milions d’euros anuals. El Govern preveu aplicar-lo a partir del juliol.