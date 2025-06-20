DEBAT D'ORIENTACIÓ
El Consell encomana a Govern repensar el model d'ajudes per evitar els abusos
La proposta d'Andorra Endavant demana que es limitin les subvencions a aquells nuclis amb membres majors de 18 anys en condicions de treballar que no estiguin buscant feina de forma activa
El Consell General ha demanat al Govern una reforma del sistema d’ajudes perquè sigui just i garanteixi el suport a qui realment ho necessita. L’encàrrec, que ha estat a càrrec d’Andorra Endavant, s’ha transaccionat amb Ciutadans Compromesos.
El fonament de la proposta és repensar el model actual i situar la meritocràcia al centre. Per això, Carine Montaner ha sol·licitat limitar les ajudes socials als nuclis familiars que tinguin algun membre major de 18 anys que estigui en condicions de treballar, però que no estigui ni estudiant, ni buscant feina activament, ni participant en programes d’inserció laboral.
L’encàrrec s’ha aprovat amb 20 vots a favor, 5 abstencions de Concòrdia — que no ha estat d’acord amb els canvis transaccionats — i 3 vots en contra.
NACIONAL
Teoria i pràctica de la centralitat política
Oliver Vergés