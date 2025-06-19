Grandvalira Resorts
Grandvalira inicia la temporada d'estiu el dissabte
El Bike World de Pal Arinsal serà una de les novetats
Grandvalira Resorts inicia aquest cap de setmana la temporada d'estiu amb diversos serveis als sectors de Canillo, Soldeu i Grau Roig. Entre aquests destaquen el Mon(t) Màgic, amb activitats pensades per a infants i famílies, obert fins al 14 de setembre de 10 a 18 hores, així com els 105 quilòmetres de circuits senyalitzats per a bicicletes elèctriques. A Soldeu també hi haurà el camp de 9 forats més alt d'Europa. L’oferta es completarà de manera progressiva amb l’obertura del restaurant Refugi del Llac de Pessons el 28 de juny i del Funicamp el 12 de juliol.
Ordino Arcalís, per la seva banda, manté operatius el mirador solar de Tristaina, amb un horari de 8.30 hores a 17 hores, i els remuntadors.
El Bike World, l’espai d’iniciació a la bicicleta de muntanya i descens per a infants i princiants de totes les edats, serà una de les novetats principals de la temporada. Situat a la zona de la Caubella de l’estació de Pal, el Bike World incorpora circuits progressius, elements educatius i zones de descoberta.
