GRANDVALIRA RESORTS
La BTT torna a ser la protagonista de l’estiu
Ordino Arcalís inaugura la temporada amb l’obertura de l’accés al mirador de Tristaina
El Bike World, l’espai d’iniciació a la bicicleta de muntanya i descens per a infants i princiants de totes les edats, serà una de les novetats principals de la temporada d’estiu de Grandvalira Resorts. Situat a la zona de la Caubella de l’estació de Pal, el Bike World incorpora circuits progressius, elements educatius i zones de descoberta. El director de serveis en muntanya de Grandvalira Soldeu-el Tarter i Pal Arinsal, Toni Rodríguez, va definir el nou espai com una “proposta pedagògica” perquè els ciclistes novells, joves o adults, “puguin acabar gaudint” del Bike Park massanenc, “un dels millors d’Europa”.
Una altra de les novetats de la temporada és l’ampliació del circuit per a bicicletes elèctriques, inaugurat fa dos anys, amb una nova pista al sector de Soldeu de 450 metres de desnivell. Els traçats, dissenyats per gaudir sense complicacions tant si es té experiència com si es troba en les primeres pedalades, enllacen els sectors de Canillo, Soldeu, el Tarter, Encamp i Grau Roig, amb accés mitjançant el Funicamp i els telecabines de Canillo i Soldeu, i punts de càrrega als centres neuràlgics dels sectors. Aquest estiu, a més, amb el telecadira de les Portelles, situat a Canillo, es podrà accedir amb e-bike fins a la zona més alta del sector, des d’on es pot arribar a diversos miradors i rutes de senderisme. El recorregut de Grandvalira e-bike suma 105 quilòmetres.
El camp de golf de Soleu incorpora un nou circuit de minigolf
Ordino Arcalís és la primera estació de Grandvalira Resorts que es posarà en marxa aquest estiu. El telecabina de Tristaina i el telecadira de Creussans obren aquest cap de setmana per donar accés, un any més, al mirador solar de Tristaina, un dels punts més visitats a l’estiu. Els remuntadors obriran cada dia de dos quarts de nou del matí a cinc de la tarda entre el 21 de juny i el 14 de setembre. Del 15 de setembre al 2 de novembre i de tres quarts de nou del matí a cinc de la tarda el telecabina de Tristaina funcionarà únicament el cap de setmana. Mentre el giny estigui actiu, els últims 4,5 quilòmetres de la carretera de la Coma estaran reservats per als ciclistes.
Al sector de Canillo, el Mon(t) Magic Family Park torna a obrir portes el 21 de juny, amb una preobertura per a grups des del dia 16. L’horari serà de deu del matí a sis de la tarda, amb ampliació fins a les set entre el 28 de juliol i el 31 d’agost.
Minigolf
A Soldeu, l’oferta se centrarà novament en el camp de golf amb nou forats més alt d’Europa, situat a 2.250 metres d’altitud. L’espai obrirà del 21 de juny al 28 de setembre, amb una nova proposta de minigolf a la terrassa del restaurant.
El Funicamp funcionarà entre el 12 de juliol i el 8 de setembre, amb sortides 4x4 a l’Orri del Cubil i excursions per descobrir la vall dels Cortals. Com a novetat, cada dijous s’oferirà una sortida guiada a la via ferrada dels Clots de l’Aspra a l’estació intermèdia. També es podrà gaudir un any més de la pesca sense mort a l’estany del Cubil, una activitat gratuïta per als infants de sis a 14 anys.
Al Pas de la Casa, durant l’estiu es duran a terme les obres de remodelació per integrar el peu del domini esquiable al poble, amb un nou edifici multifuncional, per la qual cosa no obriran els remuntadors habituals a l’estiu, però es recomana accedir a l’estany de les Abelletes des de Costa Rodona, amb una ruta fàcil i assequible per a famílies i el públic general.