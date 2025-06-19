HABITATGE
Govern anuncia un programa per posar pisos buits al mercat
L’executiu es farà càrrec del lloguer dels propietaris que ho desitgin
El Govern posarà en marxa un programa de lloguer garantit amb l’objectiu de mobilitzar habitatges buits i incorporar-los al mercat de lloguer. Així ho va anunciar ahir al matí el cap de Govern, Xavier Espot, durant el discurs en el debat d’orientació política al Consell General.
Espot va afirmar que “la situació de l’habitatge requereix posar en valor totes les solucions possibles que tinguem a l’abast” i, en aquest context, va presentar aquesta nova iniciativa, adreçada als propietaris d’habitatges buits que, de manera voluntària, vulguin posar els seus immobles en lloguer. A canvi, rebran una renda mensual garantida pel Govern, d’acord amb els preus establerts pel parc públic.
NACIONAL
Els polítics diran si l’acord és mixt
Àlex Ripoll
El cap de Govern també va reiterar “l’autèntic desastre” que suposaria aixecar sobtadament les mesures de congelació dels lloguers, i va apel·lar al compromís tant dels propietaris com dels llogaters per trobar un equilibri que “preservi l’interès general”.
D’altra banda, Espot va referir-se a la Llei sobre el creixement sostenible i el dret a l’habitatge, que preveu mesures específiques per al sector turístic, especialment orientades a reduir el nombre d’habitatges d’ús turístic i reconvertir-los en habitatges de més qualitat. Segons va explicar, aquestes obligacions tenen un doble objectiu: alleugerir la pressió sobre el mercat i tenir una oferta turística més competitiva. Amb aquest propòsit, el Govern impulsarà un programa d’ajuts destinat a la millora dels allotjaments amb una partida de 500.000 euros.
ESPOT FA UNA CRIDA A "TOTS ELS AGENTS IMPLICATS" PER REFORMAR LES PENSIONS
La reforma de les pensions plantejada pels grups de la majoria, que compta amb el suport del Govern, inclourà mesures per crear un sistema sostenible que asseguri que tothom podrà percebre una pensió, com ara allargar progressivament l’edat de jubilació, incentivar la prolongació de la vida laboral de forma voluntària, revisar les bases de cotització perquè siguin més representatives dels ingressos reals o promoure sistemes de pensions complementàries, especialment en el sector privat.
Segons va explicar el cap de Govern, Xavier Espot, durant el debat d’orientació política, aquests canvis es promouran amb l’objectiu d’“assegurar la sostenibilitat del sistema”, “reforçar l’equitat perquè tothom tingui accés a una protecció adequada” i “fomentar la complementarietat” entre el sistema públic i el privat.
Reaccions
Cerni Escalé, president de Concòrida, va trobar a faltar que es parli de projectes de futur durant el discurs del cap i va lamentar que “ha estat un discurs sense grans novetats”, un fet que, passada la meitat de la legislatura, fa dubtar Escalé del projecte de DA.
"PER PART NOSTRA, VOLEM UN DEBAT SA I CONSTRUCTIU”
Carine Montaner, presidenta d'Andorra Endavant, va sortir del discurs del cap pensant en la sessió d’avui. A la qual arribaran amb “propostes de resolució per aportar solucions al país” a través d’un debat “sa i constructiu”, allunyat de picabaralles polítiques.
“NOMÉS FALTARIA QUE EL GOVERN NO FES RES”
Judith Casal, presidenta del grup Socialdemòcrata, va lamentar que Espot no expliqués un model de país clar a futur i es limités a presentar la feina feta. Un balanç que per ella s’hauria de donar per fet, ja que governar hauria de ser la feina de l’executiu.
“S’HA PRESENTAT UNA VISIÓ ENCERTADA”
Jordi Jordana, president del Grup Demòcrata, va destacar l’exposició detallada que va donar Espot de la feina feta els últims anys i dels reptes que queden per complir. Un retrat, segons ell, ajustat a la realitat del país i que demostra un “bon coneixement” d’aquesta.
“DESTACO L’IMPULS A LA DIVERSIFICACIÓ”
Carles Naudi, president de ciutadans compromesos, va valorar positivament les paraules d’Espot i va destacar l’impuls a la diversificació de l’economia de la qual va parlar el cap de Govern. Un element clau per a ell, però que ha d’anar de la mà amb els sectors tradicionals.