DEBAT D'ORIENTACIÓ
Els polítics diran si l’acord és mixt
Els equips jurídics del Consell d’Europa conclouen que la decisió sobre si el text l’ha de ratificar cada estat membre dependrà de la política
La decisió sobre si l’acord d’associació serà mixt o no dependrà exclusivament de la decisió política dels estats membres de la Unió Europea. Aquesta és la conclusió a la qual han arribat els serveis jurídics del Consell d’Europa, que han determinat que el text “no és mixt obligatori”, ja que no envaeix competències exclusives dels estats. Tanmateix, podria ser considerat un “acord mixt facultatiu” perquè conté alguns articles en què la competència podria considerar-se compartida. Per tant, “la consideració final dependrà d’una decisió política que prengui per unanimitat el conjunt dels estats membres”. Així ho va exposar el cap de Govern, Xavier Espot, durant el discurs en el debat d’orientació d’ahir al Consell General.
D’aquesta manera, es resol una de les qüestions que restaven pendents per avançar cap al referèndum sobre l’acord, ja que estava pendent la valoració de l’equip jurídic sobre la naturalesa del text. La consulta popular, però, roman sense data en espera del que diguin els estats membre.
Objectius irrenunciables
Els drets reproductius de les dones i el manteniment del Coprincipat parlamentari són dos “objectius irrenunciables” per a Espot, que caldrà conciliar per poder avançar en el debat sobre la despenalització de l’avortament. En aquest sentit, el cap de Govern va insistir en la necessitat de garantir un “suport real” a les dones que es trobin davant de la decisió d’interrompre voluntàriament l’embaràs.
“La consideració final dependrà d’una decisió política que prenguin els estats membres”
Sanitat i educació
L’educació i la sanitat van ser dos dels àmbits més destacats del discurs. Pel que fa a la salut, Espot va posar com a exemple la posada en funcionament de la nova unitat de patologia mamària de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, així com la futura ampliació de l’equipament, prevista per a aquesta legislatura. També va remarcar el reforç de l’atenció primària i va destacar l’obertura dels nous centres d’atenció primària de Ciutat de Valls (a Andorra la Vella) i de Canillo.
“Els drets reproductius i mantenir el Coprincipat són objectius irrenunciables”
En matèria educativa, va subratllar el desplegament del pla integral pel bon ús de la tecnologia als centres escolars, que promou un ús responsable i pedagògic de les eines digitals. Va citar la implantació dels Chromebooks i la introducció progressiva de la intel·ligència artificial a les aules com a exemples concrets d’un model educatiu “adaptat als reptes del segle XXI”.
NACIONAL
Govern anuncia un programa per posar pisos buits al mercat
Àlex Ripoll
Altres temes
El discurs d’Espot també va abordar la necessitat de diversificar l’economia andorrana. El projecte clau en aquest àmbit serà l’espai de Catsa, que acollirà emprenedors, start-ups i empreses del sector corporatiu. Segons va explicar, aquestes iniciatives comptaran amb avantatges, com ara lloguers subvencionats durant els primers mesos d’activitat, amb l’objectiu de facilitar-ne la implantació i la consolidació, i fomentar sinergies amb la Universitat d’Andorra.
Pel que fa a les infraestructures de transport, el cap de Govern va anunciar que l’Heliport Nacional estarà “plenament operatiu” la primavera vinent, amb les obres finalitzades abans de final d’any. També va posar en valor l’èxit de les connexions aèries regulars amb Madrid i Mallorca, amb una ocupació mitjana superior al 50%, i va informar que el Govern estudia noves rutes, entre les quals va destacar un possible enllaç amb París.
Finalment, un altre projecte que es va destacar va ser la creació del Centre Nacional d’Emergències, un equipament fet per donar resposta davant fenòmens naturals excepcionals i altres situacions d’emergència. Espot va destacar que aquesta operació permetrà avançar decididament en la implementació del telèfon 112.
Mesures
- AUGMENT DELS ANYS DE JUBILACIÓ. La reforma de les pensions inclourà mesures com ara allargar progressivament l’edat de jubilació o incentivar la prolongació de la vida laboral.
- 500.000 EUROS PER MILLORAR PISOS TURÍSTICS. Govern preveu una partida de 500.000 euros per a un programa d’ajuts destinat a la millora de la qualitat dels allotjaments turístics.
- FINAL DE LA NEGOCIACIÓ AMB ELS FUNCIONARIS. La feina per tancar les negociacions amb els funcionaris culminarà amb un acord “els dies vinents” i amb la modificació de la Llei de la funció pública.
- ESTUDI PER CREAR UNA CONNEXIÓ AMB PARÍS. El cap de Govern va anunciar que l’executiu estudia noves rutes aèries, entre les quals va destacar un possible enllaç amb París.
- PAS FERM PER IMPLEMENTAR EL TELÈFON 112. La creació del Centre Nacional d’Emergències per donar resposta davant situacions d’emergència permetrà avançar en la implementació del telèfon 112.
- RECTA FINAL PER SABER SI L'ACORD SERÀ MIXT. La decisió sobre si l’acord és mixt entra a la seva “recta final”. Aquesta fase culminarà amb la publicació de la decisió per part del Consell d’Europa.
- INFORMAR LES DONES DE TOTES LES OPCIONS. La despenalització de l’avortament avança, i Espot va remarcar la necessitat d’acompanyar les dones en aquest procés i informar-les de totes les opcions.
- EL MUSEU NACIONAL, MÉS A PROP. Per fer realitat el Museu Nacional aquesta tardor s’encarregarà l’avantprojecte per traslladar el concepte a una proposta espacial, tècnica i pressupostària.
- LES DESVIACIONS ESTARAN LLESTES EL 2027. La desviació de Sant Julià de Lòria i de la Massana-Ordino avancen a bon ritme i estaran plenament operatives durant el primer trimestre del 2027.
- POLÍTICA DE SALVAGUARDA A LES FEDERACIÓNS. Durant el segon semestre l’executiu activarà la política de salvaguarda a totes les federacions esportives per garantir el benestar de tothom durant la pràctica.