Govern no pot lliurar les dades dels projectes d'innovació i recerca perquè són privades
La ministra Marsol al·lega que la llista d'empreses que treballen en aquest camp es pot consultar a Andorra Business
El Govern no pot lliurar una relació detallada de tots els projectes d'innovació i recerca aplicada impulsats en els últims cinc anys ni la informació específica sobre quines entitats o empreses els porten a terme perquè es tracta de dades de "caràcter privat i confidencial que són propietat de cada empresa". Així ho ha explicat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol a la resposta a una pregunta formulada per la consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela.
Marsol ha afirmat que, tot i la impossibilitat de facilitar un inventari dels projectes privats, es poden consultar a les oficines d'Andorra Business la llista de totes les empreses i entitats que Govern té constància que treballen en l'àmbit de la recerca aplicada i la innovació al país.
Àlex Ripoll