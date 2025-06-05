ECONOMIA
Andorra Business destina 500.000 euros a subvencionar projectes d'innovació
L'entitat ha detectat 55 companyies que compleixen el perfil instal·lades al país
Les empreses del país que tinguin projectes dedicats a la innovació i a la diversificació de l'economia podran demanar ajudes dins d'una partida de 500.000 euros per finançar la seva activitat. Així ho han presentat aquesta tarda la ministra d’Economia, Conxita Marsol, i la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo.
L’objectiu de la mesura és donar suport a les empreses del país que estan fent recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) empresarial, i ajudar així a la diversificació de l’economia.
Les entitats que poden acollir-se a aquestes subvencions són empreses o persones físiques establertes a Andorra que operin en aquests sectors, o bé companyies externes que tinguin un suport “clar i marcat” sobre el teixit empresarial andorrà, tal com ha detallat Marsol.
Actualment, hi ha 55 empreses localitzades dins d’aquests sectors, sobretot en els camps dels esports, el gaming o la biotecnologia.
Aquelles iniciatives que vulguin demanar les subvencions podran fer-ho de l’1 de juny al 10 de desembre.