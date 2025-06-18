Ciberseguretat
Andorra Telecom alerta d'un intent de 'phishing' al nou correu ciutadà
L'empresa demana verificar sempre l'enllaç abans de fer cap acció
Andorra Telecom ha alertat d'un atac de phishing fent-se passar per l'empresa al nou correu ciutadà. Els estafadors envien un correu fraudulent on s'explica que "estem actualitzant les nostres condicions d'ús", per aquest motiu demanen que la víctima cliqui a un enllaç, on els atacants podrien robar les dades de la persona afectada. Andorra Telecom demana verificar sempre l'enllaç abans de fer cap acció i recorda que aquest ha de ser del nou correu ciutadà. L'empresa també apunta, a través de les xarxes socials, que han activat mesures per desactivar l'amenaça.
