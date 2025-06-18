Ciberamenaces
Andorra eleva a “Molt Alt” el nivell d’alerta de ciberseguretat
L’ANC-AD adopta mesures preventives per protegir infraestructures crítiques i la ciutadania arran de l’increment d’atacs digitals a escala europea
L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) ha decidit elevar el nivell d’alerta de ciberseguretat del país de “Alt” a “Molt Alt” a partir d’aquest 18 de juny. Aquesta mesura, de caràcter preventiu, respon a un augment significatiu i sostingut d’activitat hostil en l’àmbit digital a escala global, amb previsió que la situació pugui empitjorar durant l’estiu.
El context europeu, marcat per una creixent tensió geopolítica, ha comportat un increment d’atacs digitals contra infraestructures crítiques i ciutadania. L’ENISA, l’agència europea per a la ciberseguretat, ja ha alertat d’aquesta escalada, que afecta especialment països com França, Alemanya, Espanya i els Països Baixos.
En les darreres setmanes, s’han detectat cadenes d’atac altament sofisticades que inclouen accions de DDoS contra sistemes públics i serveis essencials, campanyes de smishing i phishing amb l’objectiu de robar dades personals. Segons l’ANC-AD, aquestes accions podrien afectar sectors com la sanitat, les finances, l’educació i especialment les petites empreses i la ciutadania.
El responsable de l’agència, Jordi Ubach, ha fet una crida a la corresponsabilitat col·lectiva i a mantenir una actitud proactiva davant els riscos digitals: “Ens trobem davant d’un escenari que exigeix consciència col·lectiva, resiliència tècnica i una actitud proactiva”.
Recomanació a la població i entitats
L’ANC-AD ha publicat un seguit de recomanacions per a la ciutadania i les entitats. A nivell individual, es recorda la importància de no obrir enllaços sospitosos, verificar l’origen de missatges, mantenir els dispositius actualitzats i protegits, i no compartir codis d’autenticació per canals insegurs.
Per a institucions públiques i privades, es recomana revisar la segmentació de xarxes, actualitzar els plans de resposta a incidents, reforçar la formació interna i notificar qualsevol incident, com estableix la Llei 22/2022.
