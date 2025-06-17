Mobilitat
Concòrdia pregunta per l'eliminació de la línia circular del servei de bus
Maria Àngels Aché exposa que la decisió d'eliminar la línia circular ha generat preocupació entre els usuaris
Les modificacions en les línies de transport públic presentades pel Govern han provocat la reacció de Concòrdia, que ha formulat una sèrie de preguntes escrites demanant a l'executiu per l'eliminació de la línia circular (LC), així com la reestructuració d'altres línies.
NACIONAL
Quatre línies de bus ràpides
Iker Mons
La consellera general, Maria Àngels Aché, exposa que la decisió d'eliminar la línia circular ha generat preocupació entre els usuaris, perquè connecta diversos nuclis urbans sense necessitat de fer transbord. En aquest sentit, reclama els motius que justifiquen la desaparició i si s'ha realitzat algun estudi sobre l'impacte que tindrà entre les persones que l'utilitzen. Aché demana la mitjana diària de passatgers de la LC en el darrer any i mig i les franges d'edat. Concòrdia vol saber si el Govern valora la possibilitat de mantenir aquesta línia en les hores de més demanda i les solucions en cas que es detectin dificultats en les zones que cobria la LC.