La població baixa en 160 habitants al maig, fins als 87.682
L'evolució de l'últim any deixa un increment de 1.819 persones
Andorra ha perdut 160 habitants de l'abril al maig i suma 87.682 persones, segons l'informe d'Estadística. La baixada mínima del mes passat és una excepció respecte a la comparativa amb el maig del 2024 que mostra un increment del 2,1%, que correspon a 1.819 residents més en dotze mesos.
L'augment de població segueix motivat per l'arribada d'estrangers del col·lectiu d'altres nacionalitats que ha acumulat 1.070 inscrits en l'últim any. La pujada més important en percentatge és la d'immigrants colombians amb 318 persones més per arribar a 1.453, un 28% d'increment. El col·lectiu de peruans ascendeix un 26,4% fins als 858, amb 179 nous registrats. I el d'argentins creix un 6% i s'enfila a 3.105, amb 175 residents nous.
La població d'origen espanyol puja un 2%, 402 censats més, i arriba a 20.834. I la variació dels andorrans és del 0,8%, en afegir 317 residents que deixen 39.529 nacionals, que representen un 45,1% sobre el total dels habitants del Principat. Els ciutadans de nacionalitat francesa augmenten en 180, fins als 3.984, i els de passaport de Portugal segueixen a la baixa amb 150 registrats menys amb un global de 8.484 , segons detalla Estadística.
La variació d'habitants més destacada de l'últim any per parròquies s'ha produït a Andorra la Vella, que suma 400 residents, seguida d'Encamp amb 338 i de Canillo amb 333. La Massana augmenta en 215 persones, Escaldes en 205, Ordino en 167 i Sant Julià guanya 161 registrats. Les xifres indiquen que la pèrdua de 160 habitants de l'últim mes s'ha concentrat en Canillo, amb un 1,2% de descens, i en la Massana i Sant Julià ha estat del 0,4%. L'única parròquia que ha pujat en la comparativa mensual ha estat Ordino, amb un 0,1%, i la resta s'han mantingut igual que a finals d'abril.
Més gent gran
L'informe reflecteix més envelliment de la població, ja que els menors de 15 anys baixen un 1,4% en un any, en passar de 9.938 a 9.798. I la pujada dels majors de 64 anys ha estat del 4,9% per deixar aquest col·lectiu en 13.713 persones, per les 13.078 del maig del 2024.
Les dades publicades per Estadística tornen a diferir dels censos comunals, que eleven el total d'habitants fins a 93.703, amb un creixement del 2,2% respecte als 91.723 registrats el maig del 2024.