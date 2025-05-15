Demografia
Andorra suma 87.842 habitants per l'increment de colombians i peruans
L'increment de població ha estat de 1.562 persones respecte a l'abril del 2024
El creixement de la població en l'últim any assoleix un 1,8% amb 1.562 habitants més a finals d'abril en comparació amb el mateix mes del 2024. Andorra arriba així a 87.842 residents, 179 més dels que hi havia a finals de març, segons publica Estadística avui. L'augment del cens està encapçalat per l'arribada de ciutadans de nacionalitat colombiana i peruana, que representen el 30,1% de la variació anual de la població.
El recull d'Estadística indica que l'increment més gran es registra en els ciutadans provinents de Colòmbia que arriben a 1.441 amb una pujada de 299 persones, un 26,2% en un any. Els habitants de procedència peruana creixen en 171 residents, un 25,6% més que eleva el total en 840.
L'increment de la població de nacionalitat andorrana ha estat de l'1% en l'últim any amb un total de 39.533 persones al tancament de l'abril, pels 39.145 que hi havia dotze mesos abans. La segona comunitat amb més població continua sent la d'espanyols, amb 20.857 persones i un creixement de l'1,7%. El tercer lloc és per als portuguesos amb 8.508 censats que representen un 1,7% menys respecte els 8.658 que hi havia l'abril del 2024. El nombre de francesos augmenta un 3,7% i arriba a 3.979, segons detalla Estadística, que inclou en l'apartat d'altres els residents de cap d'aquestes nacionalitats amb una xifra de 14.965, un 6% més en un any.
La parròquia que més nous habitants acumula en l'últim any és Andorra la Vella, amb 412, seguida d'Encamp amb 243 i de Canillo, on els 227 nous residents representen una pujada del 3,8% del cens. La Massana suma 207 registrats, Sant Julià 200, Escaldes 159 i Ordino, 114.
Menys joves al Principat
El recull publicat avui mostra que la població del Principat continua envellint-se. El nombre de menors de 15 anys disminueix en un 1,5% des de l'abril del 2024 en passar de 9.937 a 9.784. I el de persones de més 64 anys creix en un percentatge d'un 4,7, ja que de 13.038 habitants s'augmenta a 13.655 el mes passat. L'evolució dels residents d'entre 15 i 64 anys és d'un 1,7%, amb 64.403 persones.
La xifra registrada per Estadística difereix com, cada mes del, nombre d'habitants inscrits pels comuns. Aquest total és de 93.512 persones, amb el mateix increment del 2,3% que la població estimada pel servei d'Estadística.