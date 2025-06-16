Economia
L'IPC baixa al 2% al maig
Els preus s'han reduït en transport i vestit i calçat
Els preus s'han reduït en dues dècimes al maig segons la variació anual de l'Índex de Preus al Consum (IPC), que queda en un 2%, segons publica Estadística. La xifra és la mateixa de l'indicador avançat a principis de juny que atribuïa la baixada de la inflació a la disminució dels preus dels aliments en el conjunt de l'últim any. El servei explica que que la moderació mensual ha estat motivada per l'evolució del grup de transports i el de vestit i calçat, mentre que els d'habitatge han tornat a pujar com està passant en els últims dotze mesos.
L'informe indica que la inflació subjacent, que no té en compte ni energia ni productes frescos, se situa en un 2,9% al maig. L'IPC d'Espanya ha tingut el mateix comportament que el d'Andorra, amb una reducció de dues dècimes fins al 2%, i en el cas de França la baixada ha estat d'un dècima que deixa la inflació en un 0,7%, segons exposa Estadística.
