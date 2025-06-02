Economia
La baixada dels aliments redueix la inflació al 2% al maig
El preu dels lloguers ha continuat a l'alça
L´Índex de Preus al Consum (IPC) ha baixat dues dècimes al maig, segons el càlcul de la variació anual de l'indicador avancat publicat avui per Estadística. El servei informa que la inflació se situa en un 2% i assenyala que la reducció des del 2,2% de l'abril està motivada per la disminució dels preus del grup d'aliments i begudes no alcohòliques.
L'informe indica que els preus de l'habitatge han augmentat durant el mes passat i han moderat la rebaixa de la inflació. L'any passat l'IPC al maig era del 3,8% i el 2023 estava molt més per sobre, en un 5%.
L'IPC d'Andorra és més elevat que el dels països veïns, ja que a Espanya l'índex ha baixat tres dècimes al maig fins a l'1'9%, i a França també segueix en descens amb una variació d'una dècima fins al 0,7%.
