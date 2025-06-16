Turisme
Govern descarta flexibilitzar les quotes per la falta de personal d'hoteleria
Torres ha afirmat que s'han de tenir en compte les tensions socioeconòmiques que pateix el país
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha descartat que s'introdueixi una nova flexibilització de quotes per tal que els treballadors de la temporada d'hivern puguin allargar el permís de treball. El ministre ha respost a la petició plantejada per la Unió Hotelera en la presentació de la prova ciclista de La Purito i ha anunciat que hi ha prevista una trobada amb el sector, tot i que encara no hi ha una data tancada, que ha de servir per posar solució a la falta de treballadors actual que els empresaris xifren en 400 empleats. La Unió Hotelera va reclamar divendres al Govern una revisió del marc regulatori laboral i una flexibilització del sistema de quotes per tal de posar solució a la manca de mà d'obra que pateix actualment el sector hoteler i de la restauració i que li impedeix afrontar l'estiu amb garanties.
El ministre ha recordat que ara com ara "hi ha un reglament que és molt clar" i, malgrat que els últims anys s'havia flexibilitzat, "ara s'ha tornat a establir el reglament com s'utilitzava anteriorment", la qual cosa obliga als treballadors que s'han beneficiat de la quota d'hivern a ser fora d'Andorra durant un mínim de cinc mesos per poder tornar a optar a una quota de treball. Així mateix, i tot i reconèixer que "és evident que la falta de mà d'obra és una problemàtica", el Principat també viu "tensions socioeconòmiques" lligades principalment a l'habitatge "que fan que haguem de ser molt prudents a l'hora d'obrir les quotes de treballadors". Per tant, Torres ha advocat per cercar un "equilibri".
Blanca Castellví
Jordi Torres ha aclarit que des del Govern "estem disposats a parlar amb el sector per ajustar el que es pugui ajustar per solucionar aquesta problemàtica". De fet, ha posat en relleu que "des de les administracions públiques sempre hem estat a l'escolta, sempre ens hem reunit amb els sectors privats i sempre hem posat a sobre de la taula els diferents posicionaments", per la qual cosa "sempre intentem buscar posicions que s'apropin per trobar una solució".