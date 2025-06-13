TROBADA BILATERAL
Organyà, sòl industrial per al país
La Generalitat i el Govern s’alien per fer un espai econòmic especial.
Un pol econòmic que sigui font de “prosperitat” a banda i banda de la frontera, al conjunt del Pirineu. Així es planteja un dels projectes abordats ahir pel cap de Govern i el president de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la primera visita institucional de Salvador Illa al Principat, la segona que mantenen els dos mandataris. I es tracta de l’impuls a una “zona econòmica especial” a Organyà, en uns terrenys propietat de l’Institut Català del Sòl (Incasol) que es volen destinar a projectes empresarials, fent prevaldre propostes d’alt valor afegit, de sectors com la logística i les tecnologies netes. Una proposta que s’obre a Andorra i que per a Xavier Espot és un projecte “interessant” i “prioritari”.
“Les empreses hi tindran interès si poden retrobar condicions similars a les de territori andorrà”
Les concrecions són poques, però la filosofia que va defensar Illa és la de la cooperació en pro del benefici mutu: “No hi ha cap societat que pugui avançar si no es genera prosperitat.” I és en el marc d’aquesta aposta pel desenvolupament que s’explora aquesta via, superant la barrera de la frontera. “No la veiem com una línia insalvable”, va defensar Illa, que va insistir en el missatge que ha d’afavorir el conjunt del Pirineu. Espot va afegir el component de l’escassetat de terreny a Andorra per remarcar la rellevància d’aquesta proposta. Perquè suposa disposar d’un espai proper, suficientment gran, ben connectat i que pot servir a empreses d’Andorra però també “d’altres llocs”. Ara bé, el cap de Govern també va matissar que “s’han de mirar les implicacions fiscals, les empreses andorranes hi tindran interès si aquest espai, dins de la perspectiva de la fiscalitat, és competitiu, si poden retrobar condicions similars a les de territori andorrà”. Una derivada que també implica l’administració espanyola. L’ambaixador de l’estat veí al Principat, Carles Pérez-Desoy, va participar en la reunió de treball.
“Allò que és bo per a Catalunya és bo per a Andorra, i viceversa”
El pla de treball
Les dues administracions van seguir aprofundint en el pla de treball que es van marcar per al bienni 2024-2026, fruit de la voluntat d’intensificar les relacions bilaterals entre “dos territoris que tenim lligams històrics, lingüístics, familiars i econòmics profunds”, va fer palès Espot, citant els treballadors transfronterers, el volum de residents catalans, l’impacte del turisme veí a Andorra o els estudiants del país que trien per seguir formant-se universitats del territori limítrof. El cap de Govern va recordar els convenis subscrits els últims temps –el més recent entre el ministeri de Cultura i la Institució de les Lletres Catalanes– i sobre la cooperació sanitària va avançar que al setembre la ministra de Salut, Helena Mas, es trobarà amb la consellera catalana del ram, Olga Pané, per seguir aprofundint en el conveni marc subscrit i en noves vies de cooperació, com ara la cirurgia pediàtrica o impulsar ofertes laborals conjuntes per salvar la falta de professionals que afecta els dos territoris. “Hi ha molt bona col·laboració en aquest àmbit i així continuarà sent”, va defensar el cap de l’executiu, recordant una altra iniciativa formalitzada recentment que ha possibilitat la donació de còrnia a Andorra a través del conveni entre el SAAS, l’hospital Clínic i el Banc de Sang i Texitits de Catalunya. En matèria de llengua, Illa es va referir al citat acord entre el Govern i la Institució de les Lletres Catalanes i “seguirem treballant per cooperar en aquesta matèria”. “Allò que és bo per a Catalunya és bo per a Andorra, i viceversa”, va remarcar el president català. Per seguir avançant en aquest enfortiment de les relacions es va encomanar a la ministra d’Exteriors, Imma Tor, i al conseller d’Acció Exterior, Jaume Duch, que també feia part de la delegació, un nou pla per donar continuïtat als projectes i sumar-ne de nous. I l’any que ve se celebrarà una altra trobada dels dos líders polítics, aquest cop a Barcelona.
Dolors Moreno