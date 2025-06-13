TROBADA BILATERAL

Aliança pel tercer carril a l’N-145 i per l’impuls a l’activitat de l’aeroport

Els dos governs demanaran a l’executiu espanyol ampliar la capacitat de la via

El cap de Govern, Xavier Espot, i el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.

El cap de Govern, Xavier Espot, i el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.Fernando Galindo

Dolors Moreno
Publicat per
Dolors Moreno
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Les infraestructures van ser una altra de les carpetes que hi havia sobre la taula. I si n’hi ha una que uneix de manera evident els dos territoris és l’aeroport Andorra-la Seu d’Urgell. Salvador Illa va citar els avenços pendents i sobre els quals se segueix treballant per tal de donar un impuls a l’activitat: que es puguin rebre vols de l’espai no-Schengen, el permís per operar en horari nocturn –pendent encara després de la materialització dels treballs d’il·luminació ara fa més de dos anys– o la recàrrega de carburant. Qüestions que necessiten el suport espanyol, com es necessita de l’administració de l’estat veí per impulsar millores a l’N-145. Els dos governs van acordar coordinar-se per sol·licitar a l’executiu espanyol el tercer carril a la carretera que uneix la Seu d’Urgell i el Principat, un model de 2+1 que implicaria que s’habilités un tercer carril reversible, tal com ja s’ha apuntat en alguna ocasió.

Tor, Espot, Illa i Duch, reunits a l’edifici administratiu.

Tor, Espot, Illa i Duch, reunits a l’edifici administratiu.Fernando Galindo

Sobre l’aeroport, Espot va destacar la “molt bona col·laboració” a tres bandes –sumant l’espanyola– i va incidir en el compromís del Principat que se sustenta sobre la base de les subvencions a les línies regulars “conscients que és un aeroport que ens beneficia en una part important a nosaltres”. I l’ampliació de l’aeroport del Prat va acabar apareixent a la compareixença per les preguntes formulades per mitjans catalans al president de la Generalitat, per la controvèrsia del projecte en matèria mediambiental. Espot també hi va dir la seva: “És una infraestructura de referència per a andorrans i andorranes, aspirem a tenir a dues hores en cotxe del nostre país un hub internacional i celebrem aquest pas endavant.”

La tercera infraestructura que es va abordar va ser la de l’eventual tramvia que pugui unir la Seu amb el Principat, el Tramvalira, pendent d’estudis i de la possibilitat d’obtenir fons europeus (a través del programa Poctefa) per tirar-lo endavant.

Infraestructures

  1. TRES PROJECTES PENDENTS A L'AEROPORT. Illa va citar les tres iniciatives pendents per impulsar l’aeroport: acollir vols de l’espai no-Schengen, l’operativa conjunta i la recàrrega de carburant.
  2. ​COORDINACIÓ PER DEMANAR OBRES A L'N-145. Les dues administracions es coordinaran per traslladar al ministeri espanyol la necessitat que l’N-145 ampliï la capacitat amb un tercer carril.
  3. ​EL FUTUR: UNA EVENTUAL UNIÓ PER TRAMVIA. La tercera carpeta sobre mobilitat va ser la del projecte batejat com a Tramvalira, una iniciativa conjunta pendent d’estudis i d’eventuals fons europeus.
tracking