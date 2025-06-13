Cultura
Les Nits d'Estiu als museus tornen amb una seixantena de propostes culturals
La novetat és el 'Concert de Grecotechno' que tindrà lloc al Santuari de Meritxell
Les Nits d'Estiu als museus tornen amb una seixantena de propostes repartides entre els diferents equipaments museístics públics i privats del país. L'oferta inclou concerts, espectacles, conferències, gastronomia i visites guiades. Una de les grans novetats de la proposta, impulsada per la Taula Nacional de Museus, i presentada avui al Museu de la Moto de Canillo, és el 'Concert de Grecotechno' que té lloc al Santuari de Meritxell i fusionarà el cant gregorià amb la música electrònica.
El responsable de Turisme del comú de Canillo, Francesc Oriol, ha destacat "l'esforç col·lectiu dels comuns, el Govern i d'entitats com FEDA, que fan possible, any rere any, aquest programa d'activitats". Per la seva banda, la cap d'àrea de Museus i Monuments del Govern, Ruth Casabella, ha remarcat que "l’objectiu d’aquest programa és oferir un ampli ventall d’activitats culturals pensades per a tots els públics durant les nits d’estiu, de dilluns a dissabte, especialment a partir de les set del vespre, un horari ideal perquè tant residents com turistes puguin gaudir del patrimoni en un ambient diferent i acollidor".
NACIONAL
La Fundació ONCA presenta quatre concerts a les Nits d’Estiu als Museus
Redacció