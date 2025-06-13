Cultura
La Fundació ONCA presenta quatre concerts a les Nits d’Estiu als Museus
Les actuacions tindran lloc entre el 4 de juliol i l’1 d’agost en diversos espais culturals del Principat
La Fundació ONCA, impulsada pel Govern i Creand Fundació, participarà un any més a les Nits d'Estiu als museus d'Andorra. Enguany es presentaran dos solos musicals, un duet i un trio, entre el 4 i l'1 d'agost, en diferents indrets del Principat.
El cicle musical arrencarà el 4 de juliol a l’església de Sant Climent de Pal, amb un solo de violoncel de Paula Gonzàlez de Alaiza Manubens, intèrpret de la Jonca, que oferirà un repertori de Bach, Goltermann, Cassadó i Txaikovski. El 18 de juliol, el Museu Carmen Thyssen Andorra acollirà un duet de jazz i versions amb Eugènia Correia i Lluís Cartes, amb motiu de l’exposició Vincles. La següent cita al mateix museu serà el 31 de juliol, amb la proposta Flamenco-Jazz Project, a càrrec del trio format per Vicenç Solsona, Manuel Alonso i Juan Carlos Buchan. El cicle es tancarà el 1 d’agost al Museu de l’Automòbil d’Encamp, amb el concert A través de Bach, un solo de viola interpretat per Esteve Ticó, músic de l’ONCA.
Totes les actuacions són gratuïtes, però cal fer reserva prèvia als telèfons o correus electrònics indicats per cada sessió.