Govern defensa els avenços de l'acord sota la presidència polonesa

El cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat que l'acord d'associació "no ha estat mai fora" de les discussions del grup de treball EFTA i, de fet, ha aclarit que "durant la presidència polonesa que ara s'acaba, se n'ha parlat enormement i s'han fet avenços discrets però molt notables", sobretot pel que fa a temàtiques com el protocol de serveis financers i "les reticències que tenia Itàlia respecte de San Marino". D'aquesta manera, ha assegurat que Andorra està "avançant moltíssim" pel que fa a la definició de la naturalesa jurídica de l'acord tant en les discussions a través de la comissió com amb reunions bilaterals amb França. La resposta arriba després de la informació publicada pel Diari, que apunta que l'acord d'associació ha quedat fora de l'agenda europea, després que les negociacions entre Andorra i San Marino no hagin format part de l'ordre del dia de la reunió del Consell de la Unió Europea, la darrera sota la presidència polonesa.
Per tant, ha garantit que l'acord d'associació "no cau de l'ordre del dia", malgrat que ha reconegut la possibilitat que en aquesta darrera reunió que s'ha mantingut no s'hagi tractat aquesta qüestió concreta. "Hem de ser conscients que no ocupem el monopoli de la discussió en el sí del diàleg de la UE", ja que "tenen qüestions molt importants com la guerra a Ucraïna, la política d'aranzels dels Estats Units o el conflicte a l'Orient Mitjà". D'aquesta manera, ha manifestat que des d'Andorra "hem de ser conscients que hi ha problemàtiques de fora que són més rellevants i que tenen un impacte a nivell internacional bastant més important que el que pot tenir l'acord d'associació amb la UE".
Amb tot, ha reiterat que des del Govern treballen perquè tant en el grup EFTA com en el Consell de la UE l'acord "no caigui en l'oblit", i si finalment no pot ser aprovat sota la presidència polonesa, la qüestió es continuarà discutint tot just arrenqui la presidència danesa a partir del mes de juliol amb l'objectiu que "acabem tenint un acord aprovat per unanimitat pels països membres de la UE i un acord que continuï sent molt satisfactori per als interessos d'Andorra".