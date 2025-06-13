ACABA LA PRESIDÈNCIA POLONESA
Brussel·les ajorna la decisió sobre l’acord
La reunió del Consell de la Unió deixa fora de l’ordre del dia la naturalesa jurídica
Andorra i San Marino queden fora de l’ordre del dia de la reunió del Consell de la Unió, el darrer amb la presidència polonesa, del qual s’esperava un posicionament definitiu que revelés la naturalesa jurídica de l’acord d’associació. El Consell de la UE ha convocat la trobada per al 26 i 27 de juny amb sis punts a debatre, cap dels quals referent al document negociat durant anys. Un gerro d’aigua freda perquè hi havia l’esperança de tancar definitivament aquest interrogant que implica dos camins a seguir per a l’aprovació en l’àmbit europeu. Els dirigents polonesos s’hi havien mostrat oberts i disposats.
Tot i que al febrer membres del pacte d’estat no van amagar els seus recels amb les prioritats de la presidència, un mes abans el cap de Govern havia afirmat que la decisió del Consell de la Unió Europea sobre la naturalesa de l’acord d’associació s’esperava per abans del mes de juny vinent. Xavier Espot, en un col·loqui organitzat per l’agència de notícies Europa Press a Madrid, va comentar que la culminació d’aquest procés era una prioritat de la presidència polonesa, que acaba aquest mes. Dinamarca en prendrà el relleu fins a final d’any.
La presidència polonesa finalitza sense aclarir l’estatus del pacte
Els líders europeus debatran qüestions clau, com ara la guerra a Ucraïna, la situació a Pròxim Orient, la defensa comuna, la competitivitat econòmica i la migració. La trobada, que tindrà lloc en un context internacional tens i d’incertesa econòmica, servirà per revisar les línies estratègiques de la UE en àmbits sensibles. La cimera arrencarà amb una anàlisi de la guerra a Ucraïna i el compromís de mantenir el suport a llarg termini.
Govern defensa els avenços de l'acord sota la presidència polonesa
Els líders també dedicaran temps a valorar l’evolució dels darrers esdeveniments a Pròxim Orient, una altra zona de tensió geopolítica que condiciona les relacions exteriors de la UE.
Seguretat
Pel que fa a defensa i seguretat, es tornarà a posar sobre la taula la necessitat d’accelerar la preparació de la Unió en matèria de seguretat col·lectiva. La Unió busca mobilitzar recursos per superar mancances en capacitats crítiques i enfortir la seva base tecnològica i industrial. Aquesta estratègia forma part d’un esforç a mitjà termini per reforçar la sobirania europea en un món cada cop més inestable.
A Andorra hi ha la sensació que l’aprovació a Brussel·les s’allargarà més del previst i que el Consell tenia l’oportunitat de validar un acord independentment si considera que una part és mixta o no.