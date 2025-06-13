Política
Espot respon a les crítiques per la contractació de Xavier Mujal
El cap de Govern afirma que "jo d'anar regalant càrrecs no ho he fet ni ho faré mai "
"Jo d'anar regalant càrrecs no ho he fet ni ho faré mai i si he contractat aquesta persona és perquè confio que pot aportar valor afegit al conjunt del Govern des de la perspectiva de l'estratègia i de la comunicació en un context particularment difícil". D'aquesta manera ha respost el cap de Govern, Xavier Espot, les crítiques per la contractació de Xavier Mujal com a assessor de comunicació de l'executiu després de la intervenció a la Trobada Empresarial del Pirineu. El cap de Govern ha defensat aquest nomenament incidint en la vàlua i l'experiència de Mujal i en la necessitat d'aquesta contractació en "moments difícils en què els governs ens hem de rearmar en benefici dels ciutadans i de les ciutadanes i per fer-ho també necessitem disposar d'una bona política estratègica i de comunicació".
Quant a les crítiques de si és una contractació "il·legal perquè s'havia contractat a dit" el cap de Govern ha "convidat" Pere Baró "a mirar com es regulen les contractacions de relacions especials d'acord amb la Llei de la funció pública", ja que és un càrrec de confiança i, "com a tal, és un càrrec que evidentment requereix un informe justificatiu com s'ha fet i que està validat i aprovat per la intervenció general del Govern".
"És una persona que té una experiència dilatada en l'àmbit de comunicació", ha defensat Espot, que ha afegit que el "sorprèn que es posi en dubte la seva capacitació quan aquesta persona durant vuit anys ha ocupat la direcció de Ràdio i Televisió d'Andorra, que té una experiència internacional", ja que és "de les poques persones que des d'Andorra ha treballat" a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, concretament a Catalunya Ràdio. "Per tant estic absolutament convençut que té la capacitació necessària per assumir la tasca que se li ha encomanat", ha recalcat el cap de Govern.
Espot, que ha recordat que hi ha preguntes parlamentàries formulades que li permetran donar més detalls sobre aquesta contractació, ha defensat que la política comunicativa de l'executiu necessitava "un reforç". I ha apel·lat al nombre de persones que hi ha dedicades a la comunicació a les diferents administracions del país i ha afegit, en aquest sentit, que si es té en compte "l'abast i l'amplitud d'una organització com el Govern" hi ha "encara marge per recórrer". D'aquesta manera ha argumentat que sempre han estat "molt prudents i molt cauts a l'hora de contractar persones" i s'ha optat sempre per 'fitxar' aquelles que es consideraven "imprescindibles". En aquest sentit, ha recordat que fins fa unes setmanes no havia ni esgotat el volum màxim de ministres que li permet la llei del Govern.