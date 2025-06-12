Partit Socialdemòcrata
Baró exigeix al Govern fer marxa enrere amb la contractació de Xavier Mujal
El president del PS afirma que les justificacions sobre la incorporació de Mujal "no tenen cap mena de sentit"
El president del partit socialdemòcrata (PS), Pere Baró, ha comparegut en roda de premsa per mostrar el desacord en la contractació de Xavier Mujal i exigeix al Govern que faci "marxa enrere" amb la incorporació. Segons Baró les declaracions del ministre portaveu, Guillem Casal, posen de manifest que "la contractació no és necessària" i considera que respon a "pagar favors polítics".
El president del PS afirma que les justificacions sobre la contractació de Mujal "no tenen cap mena de sentit" i que s'ha d'invertir en temes socials i no en "favoritisme als amics". Pere Baró considera "un escàndol" el salari mensual de 5.600 euros que percebrà Xavier Mujal i assenyala que no hi ha cap funcionari públic en l'equip de Govern i que són "tots càrrecs designats a dit".