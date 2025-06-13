Successos
Deu persones detingudes en un operatiu contra el contraban al Pirineu
Més de 1.000 persones, 864 vehicles, 2 autobusos i 2 trens van ser controlats de dimarts a dijous
Deu persones han estat detingudes en el transcurs de la setmana en una operació "massiva" contra el contraban i la delinqüència al Pirineu, en la qual ha participat la policia d'Andorra dins de la col·laboració constant amb la gendarmeria de l'Arieja. Segons mitjans francesos, la majoria dels arrestats van ser per delictes relacionats amb drogues, el contraban i els delictes de trànsit. A més, 36 vehicles van ser immobilitzats temporalment i es van impulsar 7 multes amb pena fixa per delictes de droga.
L'operació es va dur a terme de dimarts, 10 de juny, a dijous, 12 de juny, entre 'Hospitalet-près-l'Andorra i Foix, i es van controlar 1.131 persones, a la carretera cap al Principat; 864 vehicles; 2 autobusos; i 2 trens. 358 agents de les forces de l'ordre van participar en l'operació, que va permetre confiscar 1,6 quilos de resina de cànnabis; 181 grams de cocaïna; 4.575 euros; 158 cartrons de cigarretes; 3,5 quilos de tabac de caragolar, entre d'altres, com vehicles, armes i aparells electrònics.