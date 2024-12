Policies i gendarmes comencen a treballar conjuntament en la lluita contra el contraban

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera patrulla mixta entre policies d'Andorra i gendarmes va començar a treballar de manera conjunta el dijous passat amb la intenció de reforçar la lluita contra el contraban de tabac. La patrulla va establir diversos controls per carretera i va fer rondes a peu a l'Hospitalet-près-l'Andorra, des de les 18 hores a les 23 hores de la nit.

La policia valora positivament l'acció, ja que, segons apunta el cos en un comunicat, "era una col·laboració molt esperada per reforçar la lluita contra el contraban de tabac". El cos de seguretat del Principat també destaca les "excel·lents" relacions entre els cossos dels dos països en matèria de col·laboració i es treballa per establir un calendari per a les pròximes col·laboracions, que també es podran fer en territori andorrà, afirma la policia.

Andorra destinarà a aquestes patrulles agents de la Unitat d'Intervenció Tècnica, de la Unitat de Seguretat Ciutadana i de la Unitat de Fronteres i Estrangeria.