Tecnologia
Debat sobre nous models de negoci per a petits operadors de telecomunicacions
Andorra Telecom destaca que el Teleforum s'ha consolidat com un espai d'intercanvi de coneixement
Els nous models de negoci i les estratègies per diversificar ingressos mitjançant l'explotació de dades, l'aparició de nous serveis i les oportunitats amb tecnologies com el 5G o l'Internet de les Coses han estat temes de debat en la darrera jornada del Teleforum que ha organitzat it Andorra Telecom. La trobada ha aplegat representants de 19 petits operadors de telecomunicacions en el marc del Teleforum que s'ha celebrat al país després de tretze anys i que "s'ha consolidat com un espai clau de col·laboració i intercanvi de coneixement", segons destaca la companyia.
L'última de les tres jornades del Teleforum ha tingut una taula rodona sobre l'adaptació a les tendències de mercat, destacant l'impacte creixent de la ciberseguretat, el desplegament de noves xarxes i la computació al límit (edge computing), indica Andorra Telecom. El director general de l'operadora, Jordi Nadal, ha moderat una taula sobre transformació digital on s'ha ressaltat que la digitalització "ja no és una opció sinó una exigència per als petits operadors" i s'han presentat exemples d'ús d'Intel·ligència Artificial, explica la companyia.
NACIONAL
