INTERNET
Andorra Telecom millorarà la velocitat de la fibra òptica durant l’estiu
“Baixada de tarifes, no, però millora de serveis, sí.” Així ho va confirmar el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, en les declaracions als mitjans de comunicació durant el Telefòrum Andorra 2025. En ser demanat per la possibilitat que la companyia de telecomunicacions pugui arribar a rebaixar les tarifes durant l’estiu, una acció que ja es va fer en anys anteriors, Nadal va confirmar que està previst per a final de l’any 2026, tot i que, enguany, ja es treballa per millorar la velocitat de la fibra òptica de forma gratuïta.
Pel que fa a les tarifes, Nadal va confirmar que seran paquets competitius, ja que “volem oferir paquets per poder agafar mòbil i internet a millors preus”. Encara es desconeix quin serà el percentatge de disminució respecte a les tarifes actuals perquè està en projecte. Amb tot, es va mencionar que seran paquets totalment nous que ja estan en fase de treball.