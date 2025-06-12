Trobades institucionals

Andorra i Catalunya plantegen que empreses del país s'instal·lin en sòl industrial a Organyà

El Govern i la Generalitat continuen aprofundint en els àmbits de cooperació entre dos territoris

Xavier Espot i Salvador Illa durant la visita del president català

Xavier Espot i Salvador Illa durant la visita del president català

Dolors Moreno
Dolors Moreno
Andorra la Vella

El Govern i la Generalitat continuen aprofundint en els àmbits de cooperació entre dos territoris amb lligams múltiples, tal com ha recordat Xavier Espot en l'arrencada de la roda de premsa conjunta amb el president català, Salvador Illa, que visita per primer cop el país. Un dels temes que s'han posat sobre la taula és la possibilitat que empreses andorranes puguin instal·lar-se en un terreny industrial ubicat a Organyà i propietat de l'Institut català del sòl. Una aposta que Salvador Illa ha situat en el terreny de no veure la frontera com un element insalvable i "d’explorar vies per generar prosperitat". Espot, al seu torn, ha parlat de l'oportunitat de disposar de sòl per l'escassetat evident que hi ha Andorra malgrat que ha matisat que "s’ha de mirar les implicacions fiscals" en el sentit que les empreses del país voldran les mateixes condicions que al Principat.

