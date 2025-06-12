Visita del president català
Demanda conjunta per guanyar un tercer carril a l'N-145
Espot i Illa aposten per ampliar l'activitat a l'aeroport
El cap de Govern, Xavier Espot, i el president català, Salvador Illa, també han parlat d'infraestructures, de l'aeroport, que continua pendent que es desencalli l'autorització dels vols nocturns, de l'eventual connexió amb tramvia amb la Seu d'Urgell i de millores a l'N-145. Es tracta d'una via de titularitat estatal i les dues administracions han acordat coordinar-se per sol·licitar a l'executiu espanyol el tercer carril a la carretera que uneix la capital de l'Alt Urgell i el Principat, un model 2+1 que implicaria un tercer carril reversible, tal com ja s'ha apuntat en alguna ocasió.
Creixement de l'aeroport Andorra-la Seu
En relació amb l'aeroport, Espot i Illa han fet palès l'aposta conjunta per la infraestructura i que pugui créixer no només en ampliació horària, també amb la possibilitat de captar vols de l'espai fora Schengen, qüestions que també depenen de l'administració espanyola. L'ampliació de l'aeroport del Prat s'ha colat a la compareixença per les preguntes formulades per mitjans catalans i Espot ha dit la seva: "és una infraestructura de referència per andorrans i andorranes, aspirem a tenir a 2 hores en cotxe del nostre país un hub internacional i celebrem aquest pas endavant".
Dolors Moreno