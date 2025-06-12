Successos
Localitzen el cos de Txell Fusté, l'excursionista desapareguda al desembre
La policia francesa ha confirmat la troballa sota una roca, a una zona coberta per la neu, fins ara
La policia francesa ha confirmat aquest dijous que ha localitzat el cos sense vida de Txell Fusté, l'excursionista de Manresa que va desaparèixer el mes de desembre, mentre intentava ascendir el cim de Ruhle, enmig d'una tempesta de neu. La gendarmeria ha trobat el cos sota una roca, en una zona que havia estat coberta de neu fins ara.
Fa uns dies, un grup d'excursionistes va localitzar un cos a la part baixa del pic de Ruhle, que corresponia a Esteve Carbonell, veí de Gironella, i que es trobava amb Txell Fusté. En el moment de la desaparició es va desplegar una recerca coordinada entre la gendarmeria i els cos de Bombers d'Andorra, que es va suspendre per les males condicions meteorològiques.
