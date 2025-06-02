SUCCESSOS
Troben un cos al Rulhe que podria ser d’un desaparegut
Un grup d’excursionistes van localitzar un cos a la part baixa del pic de Rulhe, a l’Arieja, que podria correspondre a Esteve Carbonell, un dels dos catalans desapareguts el passat 7 de desembre.
La gendarmeria francesa va confirmar la troballa i va traslladar el cadàver a Tolosa per fer-ne la identificació oficial. Fonts policials apunten que la roba coincideix amb la que portava Carbonell, veí de Gironella, en la seva desaparició, quan es trobava a la zona amb Txell Fusté, de Manresa.
Els dos muntanyencs van desaparèixer enmig d’una tempesta de neu quan intentaven fer el cim. La recerca, que va ser coordinada per la gendarmeria francesa i amb la col·laboració del cos de Bombers d’Andorra, es va suspendre per les males condicions meteorològiques. Les autoritats esperen confirmar la identitat en les pròximes hores.