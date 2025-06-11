DOCUMENTACIÓ D'IDENTITAT
Govern encarrega 12.000 passaports
El cost total dels llibrets ascendeix a 242.880 euros
El Govern va encarregar 12.000 passaports a l'abril i avui s'han pagat, per un valor total de 242.880 euros, a l'empresa OESD International GmbH. Així ho ha comunicat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres. Casal ha destacat que "tothom qui ho necessiti tindrà el passaport de cara a les pròximes setmanes", tal com va avançar el Diari la setmana passada.
El ministre portaveu ha explicat les possibles causes del fet que hi hagi hagut una manca de passaports a aquestes altures de la legislatura, i això ha motivat l'avançament de la nova ordre de llibrets, que estava previst pel 2027. "Després de la pandèmia, els andorrans tornen a viatjar i moltes vegades a destins més llunyans", fet que obliga a emetre nous passaports. Casal també ha fet menció de la casuística dels primers passaports amb lletra. "Molts llibrets començaven amb la lletra O seguits dels números. En alguns països, els agents confonien la lletra amb un 0 i hi havia problemes. Motiu pel qual alguns portadors d'aquest tipus de document també van sol·licitar-ne una renovació". Finalment, el ministre també ha destacat "el fet que els passaports antics, els que tenien una validesa de deu anys, han caducat i s'han hagut de renovar".
L'executiu preveu que la situació es normalitzi després de l'estiu, tot i que Casal ha remarcat que "subministrament de llibrets està garantit a totes les persones que ho necessitin", moltes de les quals disposen d'un resguard de sol·licitud del nou passaport. Casal ha emfatitzat que "qualsevol persona que tingui un problema, pot posar-se en contacte amb l'oficina d'expedició de passaports".