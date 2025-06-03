DOCUMENTACIÓ D'IDENTITAT
La problemàtica administrativa que impedeix l’expedició de passaports al Principat s’allargarà fins a final de juliol, segons han fet saber fonts properes al ministeri al Diari. La raó d’aquesta situació és l’esgotament dels llibrets a causa d’haver-se fet previsions que s’han quedat curtes, ja que el darrer any es van triplicar les demandes de passaports al país. D’aquesta manera, es van produir 3.270 expedicions el 2023 que van convertir-se en 9.000 el 2024. Aquest increment de peticions ha suposat, doncs, que els estocs que estaven previstos que poguessin durar fins al 2027 hagin minvat considerablement. En constatar aquest fet, el ministeri de Justícia i Interior ha anticipat la compra de nous passaports a l’empresa subministradora.
Al mateix temps, durant aquestes setmanes, per garantir l’emissió dels passaports en els casos en què sigui realment imprescindible, s’han establert uns criteris de priorització seguint els articles 1, 2 i 6 de la Llei de nacionalitat. A més, aquests passaports es donen en primera instància a les persones que els tinguin caducats o que tot i que no estiguin caducats, necessitin un passaport amb un termini de vigència mínim per poder viatjar, i també als nounats o a les persones que obtenen per primera vegada el passaport andorrà i el requereixin per viatjar. En cas contrari, se’ls proposa d’emetre un certificat per acreditar que s’està tramitant la renovació o l’emissió per primera vegada del passaport andorrà, que té la consideració de document oficial a tots els efectes.
Així doncs, des del ministeri es vol recordar a la ciutadania que amb independència d’aquests criteris de racionalització temporals, el lliurament de passaports a les persones que els necessitin està garantit fins que arribi la pròxima comanda efectuada, i ahir es van recordar una vegada més aquests criteris concrets a tots els treballadors que estan en contacte amb la ciutadania.
La situació ja parteix del mes d’abril passat i es va agreujar durant la Setmana Santa, ja que llavors es va detectar una avaria tècnica en la màquina que imprimeix els passaports que va deixar el servei inoperatiu durant diversos dies.
En tot cas, la unitat de nacionalitat i passaports està a la disposició de la ciutadania per resoldre qualsevol dubte al respecte, trucant al número de telèfon del Govern 875 700 i demanant per la unitat en qüestió.