Reconeixement
Govern atorga la Creu dels Set Braços al Copríncep Serrano
La distinció es concedeix de manera automàtica als caps d'estat
El Govern condecorarà el nou Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano, amb la Creu dels Set Braços. Així ho ha anunciat aquesta tarda el ministre portaveu Guillem Casal, apuntant que la distinció més alta de l'Estat s'atorga de manera automàtica als coprínceps, els exsíndics generals i els excaps de Govern.
La distinció s'afegeix a la de Mossèn Ramon de Canillo, que ha rebut el reconeixement del Govern amb l'atorgament de l'Orde de Carlemany en el grau d'Encomana, segons es publica el BOPA avui. Ramon Rossell Serra rep la condecoració "per la seva llarga trajectòria al Principat d'Andorra i la seva dedicació incansable en benefici de la societat andorrana", segons detalla el decret.
El Govern ha aprovat a més atorgar l'Orde de Carlemany en el grau de Gran Creu a Luca Beccari, secretari d’Estat per als Afers Exteriors, els Afers Polítics, la Cooperació Econòmica Internacional i la Transició Digital de San Marino. El reconeixement rebut avui s'ha concedit per "l'excel·lent promoció de les relacions bilaterals entre el Principat d’Andorra i la República de San Marino", segons indica el decret.
Àlex Ripoll