TROBADA AMB CAPS D'ESTAT
San Marino espera que al juny se sàpiga si l’acord amb la UE és mixt
Els problemes amb Itàlia ja estarien resolts i resten en espera de conèixer la decisió sobre la naturalesa del text, que esperen que es prengui el mes vinent
Itàlia i San Marino han acostat posicions i, amb vista al mes de juny, podrien resoldre’s els temes pendents amb la Unió Europea, inclosa la decisió sobre si l’acord serà de naturalesa mixta o no, tal i com avançava ahir el Diari. Així ho va explicar el ministre d’Afers Exteriors de San Marino, Luca Beccari, que va resumir en tres punts les qüestions obertes després de la reunió dels caps d’Estat que va tenir lloc ahir en el marc dels Jocs dels Petits Estats.
El primer dels temes, segons va manifestar Beccari, ja estaria resolt. Es tracta de “la necessitat per part de la Comissió Europea d’introduir alguns ajustos en l’acord per tal de precisar millor les funcions de les autoritats pel que fa a la supervisió del sistema financer”. En aquest sentit, ja s’hauria presentat el document corresponent, conjuntament amb Andorra, i les entitats responsables l’haurien acceptat, convertint aquesta primera qüestió en “un capítol tancat”.
“Volem disposar d’un calendari i una visió clara sobre quan entrarà en vigor l’acord”
El segon punt, relacionat amb Itàlia, també evoluciona favorablement. Beccari va subratllar que “la posició italiana mai ha estat contrària a l’acord ni han demanat frenar les negociacions, simplement expressaven preocupació pel marc legal en matèria bancària i financera”. Per desencallar aquest tema, San Marino ha proposat afegir una addenda al text de l’acord en la qual es reflecteixi el compromís polític d’enfortir la cooperació i la supervisió bancària amb Itàlia. Aquesta solució satisfaria tant la Comissió Europea com el govern italià, i l’addenda hauria estat ben acollida. Així doncs, “aquest segon problema està substancialment resolt”, va afirmar Beccari.
“És útil que hi hagi un bon diàleg entre els petits estats i les seves realitats”
El tercer i últim punt pendent, compartit amb Andorra, fa referència a la naturalesa de l’acord i si aquest haurà de ser mixt o no. Beccari va indicar que, des de la perspectiva de San Marino, no hi ha una preferència clara, tot i que es voldria evitar haver de passar pel procés de ratificació de tots els estats membres. Segons el ministre, sobre la taula de la Unió Europea hi ha diverses opcions per resoldre aquesta qüestió, inclosa la possibilitat que l’acord sigui mixt en alguns àmbits i no mixt en d’altres. Tot i això, va confiar que “durant la presidència polonesa es trobi un compromís per a aquest últim punt i encarar, finalment, la signatura de l’acord”.
Per acabar, Beccari va remarcar la importància que tant per a San Marino com per a Andorra representa “disposar d’un calendari i una visió clara sobre quan entrarà en vigor l’acord i quins seran els següents passos”.
Per la seva banda, el cap de Govern, Xavier Espot, també va destacar el paper dels petits estats que van participar en la trobada com a espai per intercanviar punts de vista sobre Europa. “Hi ha moltes realitats: països tercers amb bona relació amb Europa, com ara Mònaco; països tercers que volen l’adhesió, com Montenegro; països membres, i països, com nosaltres, que volem un acord… És útil que hi hagi un bon diàleg”, va concloure.
ELS PETITS ESTATS VOLEN REFORÇAR EL SEU PAPER EN L'ESCENARI INTERNACIONAL
“Els petits estats compartim valors comuns i ens podem ajudar mútuament”, va remarcar Espot, que, en paraules del príncep de Mònaco, Albert II, va destacar que els microestats “no tenim interessos ocults, fet que ens permet jugar un rol de mediació en fòrums internacionals”. L’objectiu és portar un missatge comú a l’escenari global, especialment en un moment marcat per la inestabilitat internacional, va remarcar Espot.
Fruit d’aquesta voluntat, durant la reunió es va aprovar una declaració conjunta que Espot va qualificar de “prou ambiciosa”. La intenció és que la trobada tingui continuïtat en el futur. De fet, Mònaco ja ha anunciat que en els pròxims Jocs, que tindran lloc al seu país, es donarà continuïtat a la iniciativa andorrana.