El cultiu de cànnabis terapèutic se cedirà a empreses especialitzades

El ministeri de Medi Ambient i Agricultura embasta amb els pagesos les línies mestres del projecte per tirar endavant el marc legal

El ministre d’Agricultura i Medi Ambient i portaveu, al plató de Diari TV.

El ministre d'Agricultura i Medi Ambient i portaveu, al plató de Diari TV.

Pietat Martin VivasDolors Moreno
Andorra la Vella

La regulació del cultiu de cànnabis per a finalitats terapèutiques està pràcticament conclosa pel vessant purament agrícola. Ho va avançar ahir el ministre Guillem Casal al Parlem-ne, de Diari TV. Ministeri i Associació de Pagesos i Ramaders estan alineats en l’encaix per desenvolupar aquesta indústria tot i que encara s’han de tancar serrells. El titular d’Agricultura i Medi Ambient va insistir que es tracta d’un conreu enfocat a “ús farmacèutic amb un nivell tecnològic i de coneixement molt important. No hem de pensar que els nostres agricultors deixaran de tenir vaques per fer cànnabis”. La regulació, doncs, obrirà la porta a empreses especialitzades per fer-se’n càrrec, del ram científic i emulant el model de Portugal o del Canadà. “Ara haurem de mirar que la llei sigui suficientment interessant, que tinguem empreses que es postulin per a les llicències que donarà l’administració”, va afegir el ministre. Per al sector serà un complement, cercant també que continuïn amb un rol fonamental per a la preservació del territori.

“No hem de pensar que els nostres agricultors deixaran de tenir vaques per fer cànnabis”Guillem Casal, Ministre d’Agricultura

A partir d’aquí es reprendrà la regulació que ja s’havia començat a treballar a final de la legislatura passada i que tutelarà el ministeri que lidera Casal, però en col·laboració amb la resta de carteres ministerials afectades: Economia, Interior, Finances –per la qüestió duanera– i Salut, “per mirar com tirem endavant el conjunt del projecte” i fer-ho entre aquest any i principi del que ve.

“Haurem de mirar que la llei sigui interessant, amb empreses que es postulin per a les llicències”Guillem Casal, Ministre d’Agricultura

Però el ministre va insistir que serà quelcom complementari, que primarà explotacions amb “més vinculació amb el sector primari”, i que des de l’administració s’ha de seguir incidint a “fomentar allò que saben fer molt bé els nostres ramaders, que és agricultura extensiva i ramaderia d’alta muntanya”. En aquest sentit, va destacar l’augment dels ajuts econòmics per contribuir al manteniment d’una activitat essencial i combatre la pèrdua de terreny agrícola per urbanitzar-lo. “Tenim pressupostats gairebé quatre milions d’euros d’acompanyament directe al sector primari”, va recordar, partida un 35% superior a la de dos anys enrere.

El parc natural

El desenvolupament del projecte del parc natural Canillo Ordino –així se l’anomena provisionalment– va centrar bona part de l’entrevista. Ara arrenca la feina tècnica que haurà de determinar-ne, per exemple, els usos, sota la premissa d’una eventual zonificació que determini quins punts són més vulnerables i necessiten més protecció. Però Casal va recordar que “protegir-lo no vol dir posar-hi una cadena”, sinó apostar per un equilibri entre la conservació, el manteniment de les activitats tradicionals i el gaudi del visitant amb les limitacions pròpies d’un entorn a preservar. En aquest sentit, va puntualitzar que caldrà definir entrada i sortida del visitant, allà on podrà moure’s i què podrà fer en cada lloc. El ministre va afegir que s’han abordat amb els comuns d’Encamp i Sant Julià eines de protecció per als Pessons i el camp de Claror, respectivament.

UN INCREMENT SALARIAL DEL 17% DE MITJANA ALS BANDERS

El titular de Medi Ambient i ministre que té sota la tutela el cos de banders va revelar que l’efecte de les dues revaloritzacions salarials que el Govern ha treballat per al cos de funcionaris –d’un costat, la compensació per la pèrdua del GAdA i, de l’altre, la revisió dels salaris base– suposarà un augment de mitjana del 17% en la retribució dels agents. Casal va apuntar que és el cos especial amb el salari d’entrada a l’administració més baix i que en cap cas ha demanat equiparar-se als altres uniformats, però sí un salari “que estigui d’acord amb les seves competències i que els permeti viure a Andorra”. Sobre la demanda dels sindicats dels cossos especials d’incrementar la compensació per la pèrdua del GAdA fins al 12% (el topall proposat per l’executiu és el 8%), Casal va evitar posicionar-se perquè s’ha d’analitzar, però sí que va puntualitzar que si s’ha posat el topall d’increment del 8% és perquè “és assumible i perquè és beneficiós” per als treballadors públics, i la intenció no era en cap cas “jo proposo un vuit perquè sé que puc arribar a un 15 i, per tant, si ells em proposen un 10 o un 12, jo els podré dir que sí”.
L’os
Una qüestió que ocupa els banders és la vigilància de l’os. El ministre va exposar que encara no tenen el resultat de les catorze mostres que s’han recollit després de la hibernació, però que tot apunta que es tractaria de “quatre o cinc exemplars diferents”. A banda d’un seguiment “proactiu”, Casal va destacar tota la feina que s’està fent des de l’administració per fer compatible la presència de l’animal amb la ramaderia –amb ajudes en cas d’atacs– o l’excursionisme –amb informació.
