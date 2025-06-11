ENTREVISTA A DIARI TV
Les anelles de la Setmana de l’isard s’adjudicaran a nom dels caçadors
Es dilueix el sistema de colles i la captura la podrà fer qui hagi guanyat el sorteig
La Setmana de l’isard del 2025 inaugurarà una nova manera de funcionar que s’ha reflectit en el nou reglament de caça, que ahir va presentar el ministre Guillem Casal en roda de premsa i al qual també es va referir a l’entrevista al Parlem-ne. El gran canvi és que les anelles seran “personals i intransferibles”, que es concediran –previ sorteig– a un caçador concret i no a una colla. Per tant, serà aquell caçador que podrà fer la captura i no com fins ara, que qualsevol integrant podia abatre l’exemplar concedit al grup. Això permetrà que un caçador pugui participar de manera individual en la setmana; les colles es mantenen, hauran de tenir un mínim de sis membres i rebran les anelles que els pertoquin en funció del recompte i repartiment. Però d’aquell grup, l’anella continuarà sent d’un caçador en concret, determinat pel sorteig.
El nombre de captures se seguirà decidint com fins ara, previ recompte de la cabana, i el caçador que no obtingui anella en el sorteig aquest any “tindrà prioritat en el següent”. El Govern –previ consens amb la Federació de Caça i Pesca– vol resoldre d’aquesta manera disfuncions detectades els últims anys, com ara colles engreixades artificialment, amb caçadors que després no hi participaven. Una altra de les novetats referides a l’isard és que a partir de l’octubre serà permesa la caça als vedats de Ransol, Sorteny i Xixerella per treure pressió a l’espai cinegètic comú. Les captures permeses es restaran de les de la Setmana de l’isard i els caçadors ho hauran de comunicar un dia abans, així com la zona per la qual s’accedirà al vedat.
Però el reglament també desplega diverses novetats recollides a la nova llei, com ara la caça acompanyada per als menors de 16 i 17 anys, la comercialització de la carn –la traçabilitat la garantiran els banders– o la regulació de la utilització dels aparells per a operacions amb tir nocturn, com el moderador de so o els visors tèrmics.
Novetats
- PARTICIPACIÓ INDIVIDUAL O EN COLLA. La novetat de l’anella “personal i intransferible” permetrà la participació individual en la setmana. Les colles es mantenen, amb un mínim de sis membres.
- CAÇA ALS VEDATS A PARTIR DE L'OCTUBRE. S’obrirà la caça als vedats de Ransol, Sorteny i Xixerella a partir de l’octubre, amb un nombre de captures que es restarà de la Setmana de l’isard.
- VENDA DE LA CARN, UTILITZACIÓ D'APARELLS. Es despleguen d’altres novetats de la llei, com ara que es podrà comercialitzar la carn de caça o la regulació de l’ús d’aparells, per exemple, per al tir nocturn.