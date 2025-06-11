Banca
Creand posa en marxa el servei de Bizum per a empreses
L'objectiu és facilitat el pagament de les vendes online
Creand Crèdit Andorrà posa en marxa el servei Bizum per a empreses. Amb aquesta nova opció de pagament, empreses i comerços podran rebre els pagaments de les seves vendes online el mateix dia. Només caldrà un número de telèfon i la confirmació de l'operació a través de la banca online. Bizum Empreses permet als comerços online ampliar els seus mètodes de pagament amb una solució de ràpida implementació, ja que es pot afegir al seu TPV Virtual i TPV Link en qualsevol moment. També permet tenir major control de les operacions, ja que els comerços poden consultar-ne el detall així com gestionar-ne les devolucions.
Prop de 20.000 usuaris de Creand Crèdit Andorrà fan ús Bizum, i el nombre d’operacions s’ha duplicat respecte a l’any anterior, registrant-se actualment unes 1.000 operacions al dia, amb una mitjana de 38 bizums cada hora.
Sandra Sancho, responsable de Banca Online i Nous Canals de Creand Crèdit Andorrà ha destacat que "aquest servei permet incrementar les vendes online i millorar l’experiència dels clients. Acompanyem les empreses amb propostes d’alt valor afegit i amb aquesta incorporació en els nostres serveis de pagament digital busquem contribuir a l’impuls dels negocis, per això llancem el servei amb una promoció de gratuïtat durant els primers mesos".
